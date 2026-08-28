ننشر تفاصيل التحقيقات مع المتهمة بمساعدة عشيقها على ضرب ابنها حتى وفاته في حلوان

ينشر موقع صدى البلد تفاصيل التحقيقات بمساعدة عشيقها على ضرب ابنها حتى وفاته في حلوان.

كشفت تحقيقات نيابة حلوان الكلية، برئاسة المستشار أحمد النواوي، وكيل النائب العام ومحمد عاطف كاتب التحقيق تواجد المتهمة «أنجي .ح» خارج غرفة التحقيق وتم استدعائها بداخلها والشروع في مناظرتها، وتبين أنها سيدة في نهاية العقد الثالث من العمر قمحاوية البشرة متوسطة الطول والبنيان ترتدى إسدال محجبات وزاحف بلاستيكي ولم تتبين بها ثمة إصابات ظاهرية تفيد التحقيق وهذا وقد أحيطت علما من كونها ماثلة إمام النيابة العامة و إن النيابة العامة هي التي تباشر معها إجراءات التحقيق وقد أحيطت علما بالتهم المنسوبة إليها و بعقوبتها.

فقد أقرت لنا المتهمة من كونها على علاقة بالمتهم منذ حوالى ثلاثة اشهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك و إن المتهم «جاسر .ص» مقيم معايا في منزل الزوجية منذ تاريخ 29 / 5 / 2026 برفقة أولادي «مصطفى ومحمد» وفي يوم الثلاثاء الموافق 23 / 6 / 2026 حوالى الساعة 1 الضهر دخلت أنام أنا و جاسر في الأوضة عادى زى ما متعودين وفجأة سمعنا صوت ولعة الغاز في المطبخ فخرجت لاقيت مصطفى ابني كان مولع الغاز بتاع البوتجاز وعايز يسخن زيت علشان يقلى بطاطس فأنا قعدت أزعق مع مصطفى وأقولو أنت عاوز تموتنا وده غلط فجاسر صحى من النوم على صوت زعيقى مع مصطفى ولاقيت جاسر بدأ يضرب في مصطفى ابنى بايدوا في كل حتة في جسمه.

ويوم الخميس الموافق 25 / 6 / 2026 مصطفى ابنى كان قاعد في الصالة بيتفرج على كارتون فإنا كنت عاوزة أتفرج على حاجة تانية غير الكارتون فإنا غيرت القناة وأخدت مصطفى دخلته جوا أوضته وقفلت بالمفتاح لكن سيبت المفتاح برا في الباب لاقيت مصطفى فضل يزعق جوا في الأوضة وعمال يديدب بصوت عالى لغاية ما جاسر قام فاتح باب الأوضة وقفلو عليهم وقام ماسك مصطفى وفضل يضرب في بإيده جامد في كل حتة في جسمه وبعدين بعد حوالى تلت ساعة كدة جاسر فتح الباب ومصطفى خرج منه كان بيتوجع جامد وماسك دراعه فعريت كتفه لاقيت في عض و لسع فسألتو هو جاسر عملك إيه قالى ضربني في جسمى كله وكان عمال يسلعنى بالولاعة و يطفى سجاير في جسمى وفعلا لما واجهت جاسر قالى إن هو عمل كدة فعلا وبعد حوالي عشر دقايق دخلت على مصطفى الاوضة لاقيتو دايخ وعمال يقع من طوله فإنا أخدت مصطفى أنا و جاسر على مستشفى الهدى التخصصي اللي في حلوان وقالوا لنا الولد متوفى فرحنا مستشفى حلوان العام وفضلو يعملو له إسعافات وبعد عشر دقائق لاقيت الشرطة مسكتنى أنا وجاسر.