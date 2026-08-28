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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أكبر أعيرة الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر أكبر أعيرة الذهب مع أول تعاملات له اليوم الجمعة  28-8-2026 علي مستوي محلات الصاغة.

آخر تحديث لأعلي عيار ذهبب

ووصل سعر أكبر أعيرة الذهب وهو من  عيار 24 الأغلي  قيمة 7388 جنيها للشراء وة 7314 جنيها للبيع.

أسعار الذهب اليوم

الذهب اليوم

وأظهرت تداولات الذهب داخل محلات الصاغة استقرارًا من دون تغيير على مختلف الأعيرة الذهبية .

تحركات الذهب 

وفقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 145 جنيها علي الأقل منذ مطلع الأسبوع الحالي 

الذهب يتجه لتحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي

وهوي سعر جرام الذهب خلال التعاملات المسائية بقيمة 10 جنيهات جديدة .

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له حوالي 6465 جنيها .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7388 جنيها للشراء وة 7314 جنيها للبيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو  6772 جنيها للشراء و 6704 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 نحو 6465 جنيها للشراء و6400 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5541 جنيها للشراء و 5485 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 51.72 ألف جنيه للشراء و 51.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية 4608 دولار للشراء و4607 دولار للبيع.

أسعار السبائك الذهب اليوم

الذهب والأسواق

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع استمرار مخاوف ما يُعرف بتراجع قيمة العملة، بينما تحولت أنظار المستثمرين إلى التصريحات المرتقبة لرئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش خلال الأسبوع الجاري.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 4,630.09 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% إلى 4,685.50 دولار.

وارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% إلى 69.28 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين بنسبة 1.1% إلى 1,848.57 دولار، وزاد البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1,334.49 دولار

وقال كلفن وونج، كبير محللي الأسواق لدى أواندا، إن مخاوف تراجع قيمة الدولار، إلى جانب القلق بشأن عجز الموازنة الأمريكية، لا تزال تشكل عامل دعم لأسعار الذهب على المدى المتوسط.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بأكثر من 5% الأسبوع الماضي عقب تحرك وزارة الخزانة الأمريكية لتوسيع مشترياتها من السندات القديمة طويلة الأجل، وهو ما أثار مخاوف بشأن تراجع قيمة الدولار.

وتترقب الأسواق تصريحات رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش خلال الندوة الاقتصادية السنوية في جاكسون هول بولاية وايومنغ، بحثًا عن مؤشرات جديدة تحدد اتجاه أسعار الذهب.

وقال وونج إن الأسواق تنتظر كلمة وارش للحصول على مزيد من الوضوح بشأن كيفية تعامل مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع الظروف الاقتصادية الحالية، مضيفًا أنه إذا لم يقدم رئيس البنك المركزي توجيهات محددة بشأن مسار السياسة النقدية مستقبلًا، فمن المرجح أن تظل توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة دون تغيير كبير.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب

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