نتيجة تقليل الاغتراب 2026.. موعد الإعلان وقواعد التحويل بين الكليات والمعاهد

يترقب طلاب الثانوية العامة المرشحون للجامعات والمعاهد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2026، بعد انتهاء فترة تسجيل طلبات التحويل لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، وسط اهتمام بمعرفة الكلية التي تم قبول التحويل إليها ومواعيد ظهور النتيجة وطريقة الاستعلام عنها، وذلك في إطار استكمال إجراءات تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027.

موعد نتيجة تقليل الاغتراب

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أتاحت للطلاب التقدم بطلبات تقليل الاغتراب إلكترونيا، وفقا للقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وبما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد ونسبة التحويل المقررة.

موعد تقليل الاغتراب 2026

بدأت وزارة التعليم العالي استقبال طلبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية يوم الخميس 20 أغسطس 2026، واستمر تسجيل الطلبات حتى الاثنين 24 أغسطس 2026، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وشملت التحويلات تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، في حدود نسبة 10% من الطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، مع تطبيق الشروط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.

وأكدت الوزارة أن تسجيل طلب التحويل لا يعني الموافقة عليه بشكل تلقائي، حيث تتم المفاضلة بين الطلاب وفقا لمجموع درجاتهم في الثانوية العامة، إلى جانب الطاقة الاستيعابية والقواعد المنظمة للتحويل.

موعد نتيجة تقليل الاغتراب

متى تظهر نتيجة تقليل الاغتراب 2026؟

تظهر نتيجة تقليل الاغتراب 2026 بعد انتهاء فترة تسجيل طلبات التحويل وإتمام أعمال المراجعة والمفاضلة بين الطلاب.

ويستطيع الطالب الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا من خلال موقع التنسيق، وفي حالة قبول طلب التحويل يمكنه طباعة بطاقة الترشيح الجديدة التي تتضمن الكلية التي تم ترشيحه إليها بشكل نهائي.

وتعد بطاقة الترشيح الجديدة المستند الذي يوضح جهة الترشيح النهائية للطالب بعد تنفيذ التحويل.

قواعد تقليل الاغتراب 2026

وضعت وزارة التعليم العالي مجموعة من القواعد المنظمة لتحويلات تقليل الاغتراب، أبرزها:

إجراء التحويل إلكترونيا من خلال موقع التنسيق فقط.

عدم قبول طلبات التحويل الورقية.

السماح للطالب بإجراء التحويل مرة واحدة فقط.

عدم السماح بالتحويل الثلاثي.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

الالتزام بنسبة التحويل المحددة والطاقة الاستيعابية للكلية.

المفاضلة بين الطلاب وفقا لمجموع درجات الثانوية العامة.

استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بأي شروط إضافية تحددها الكلية، مثل اجتياز اختبارات القدرات في الكليات التي تشترط ذلك.

شروط التحويل المناظر وغير المناظر

يشترط في التحويل المناظر أن يكون الطالب مستوفيا الحد الأدنى للقطاع الذي تنتمي إليه الكلية التي يرغب في التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي والطاقة الاستيعابية.

أما التحويل غير المناظر، فيشترط أن يستوفي الطالب الحد الأدنى المعلن للكلية المراد التحويل إليها، إلى جانب استيفاء باقي الشروط والقواعد المنظمة.

وتتم المفاضلة بين الطلاب المتقدمين للتحويل في حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية للكلية، وفقا لمجموع الطالب في شهادة الثانوية العامة.

كيفية تسجيل تقليل الاغتراب 2026

تم تسجيل طلبات تقليل الاغتراب إلكترونيا عبر موقع التنسيق، ويمكن للطالب إتمام الإجراءات من خلال جهاز الكمبيوتر المتصل بالإنترنت، أو باستخدام معامل الحاسبات المتاحة بالجامعات المصرية.

وتتم عملية التسجيل من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

2. اختيار خدمة تقليل الاغتراب.

3. إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

4. اختيار الكلية المراد التحويل إليها وفقا للقواعد.

5. تسجيل البيانات المطلوبة.

6. مراجعة الطلب والتأكد من صحة البيانات.

7. حفظ الطلب والاحتفاظ بنسخة منه.

تقليل الاغتراب بين المعاهد الخاصة والمتوسطة

تشمل قواعد تقليل الاغتراب أيضا الطلاب المرشحين للمعاهد العالية الخاصة والمعاهد المتوسطة، حيث يمكن للطالب التقدم بطلب للتحويل إلى معهد آخر، سواء كان التحويل إلى معهد مناظر أو غير مناظر، وفقا للضوابط المحددة.

كما يمكن التحويل من كلية إلى معهد في الحالات التي تسمح بها قواعد التنسيق، بشرط استيفاء الحد الأدنى المعلن للجهة التعليمية المراد التحويل إليها، ومراعاة الطاقة الاستيعابية ونسبة التحويل.

وتتم المفاضلة بين الطلاب وفقا لمجموع درجات الثانوية العامة، وفي حدود الأماكن المتاحة بالمعهد أو الكلية.

موعد نتيجة تقليل الاغتراب

تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

ومن المقرر فتح باب تقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2026 بعد إعلان نتيجة ترشيحهم للكليات والمعاهد، وفقا للقواعد والضوابط نفسها المطبقة على التحويلات.

ويتعين على الطلاب متابعة الموقع الرسمي للتنسيق لمعرفة موعد فتح باب التحويل ونتيجة الطلبات، وعدم الاعتماد على المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو المصادر غير الرسمية.

وبذلك تمثل نتيجة تقليل الاغتراب خطوة مهمة لاستكمال إجراءات القبول الجامعي للطلاب، حيث يتحدد من خلالها الترشيح النهائي للطالب بعد فحص طلب التحويل ومدى توافقه مع الحد الأدنى وقواعد التوزيع الجغرافي والطاقة الاستيعابية للكلية أو المعهد.