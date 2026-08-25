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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد نجاحهما في "القدر".. رزان جمّال تتعاون مع قصي خولي في عمل درامي جديد

رزان جمال
رزان جمال

تجدد الفنانة اللبنانية البريطانية رزان جمّال، تعاونها مع الفنان السوري قصي خولي، بمشاركتهما في بطولة عمل درامي جديد من إخراج محمد جمعة ، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققه الثنائي في أول تعاون بينهما من خلال مسلسل القدر.

ومن المقرر أن تبدأ رزان تصوير العمل قريباً في لبنان، حيث تدور أحداثه في عشر حلقات، بمشاركة نخبة من نجوم الدراما السورية واللبنانية. ويأتي هذا التعاون الجديد ليجمع رزان وقصي مرة أخرى بعد النجاح الذي حققه مسلسل القدر. 


أحدث أعمال رزان جمّال الدرامية خارج العالم العربي، مشاركتها مع مجموعة من نجوم هوليوود في الجزء الثاني من مسلسل The Sandman الذي عرض مؤخراً على نتفلكس، وتمثل فيه رزان التواجد العربي الوحيد ، أمام توم ستوريدج ,جينا كولمان، رويري أوكونور، فريدي فوكس، كليف راسل، لورنس أوفراين وجاك جليسون.


أما أحدث أعمالها السينمائية فهو فيلم أسد  للمخرج المصري العالمي محمد دياب، الذي انطلق في دور العرض السينمائية في مايو الماضي محققاً نجاحاً جماهيرياً ونقدياً على حد سواء، وتشارك رزان في بطولته مع النجم محمد رمضان.


قبله كانت رزان قد فازت رزان بجائزة أفضل ممثلة في دور مساعد في مهرجان جمعية السينما التاسع والأربعون، عن دورها في فيلم كيرة والجن للمخرج مروان حامد، مع مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري.

رزان جمّال الفنان السوري قصي خولي قصي خولي

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