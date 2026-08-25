قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر يستقبل أوائل الثانوية الأزهرية ويكرمهم ويمنحهم مكافآت مالية ورحلة عمرة
أزمةوقود تضرب إيران .. طوابير من السيارات في العاصمة
رئيس الوزراء يبدأ جولة بمشروعات قطاع خدمات التعهيد بالإسكندرية
الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية
كان 1000وأصبح 2100 جنيه|تفاصيل زيادة حافز التدريس للمعلمين وموعد وشروط صرفه
لبحث زيادة الاستثمارات بمصر.. الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة إيني بالعلمين
إنقاذ 85 مهاجرا قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية
وزير التعليم يوجه بإستمرار أعمال الصيانة الدورية والتأكد من جاهزية الأثاث المدرسي قبل الدراسة
مفيش درجات بدون حضور.. وزير التعليم: الامتحانات من كتب المدرسة والتقييمات
وزير التعليم: هدفنا تخريج طالب مصري يمتلك أساسًا قويًا من المعرفة والمهارات والقيم
تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الموعد المتوقع والحد الأدنى والكليات المتاحة ورابط التسجيل
141 ألف شكوى في 6 أشهر.. اعرف تعمل إيه لو باقتك بتخلص بسرعة أو الإنترنت ضعيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بمشاركة أبطاله.. الست لما يحتفي بعرضه الخاص في الرياض وسط حضور جماهيري كبير

الست لما
الست لما
أحمد البهى

احتفل صُنّاع وأبطال فيلم «الست لما» بالعرض الخاص للعمل في العاصمة السعودية الرياض، مساء أمس الإثنين، داخل سينما فوكس، وسط حضور جماهيري كبير، في أجواء احتفالية شهدت حضور عدد من نجوم الفيلم وصُنّاعه.

وشهدت السجادة الحمراء حضور النجمة يسرا، إلى جانب عدد من أبطال الفيلم، من بينهم ياسمين رئيس ودنيا سامي، وذلك بعد غيابهن عن العرض الخاص الذي أُقيم في مدينة السادس من أكتوبر بمصر الأسبوع الماضي.

ويضم فيلم «الست لما» في بطولته كلًا من يسرا، ودرة، وماجد المصري، وياسمين رئيس، وعمرو عبدالجليل، وانتصار، ودنيا سامي، ورانيا منصور، ومحمد جمعة، ومحمود البزاوي، ومحمد أنور، والعمل من تأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وإنتاج ندى السبكي ورنا السبكي.

كما يشارك في الفيلم عدد كبير من ضيوف الشرف، أبرزهم كندة علوش، وكريم فهمي، وشيماء سيف، ومصطفى أبو سريع، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية هالة سرحان، وإسلام جمال، وحمدي الميرغني، وكريم عفيفي، وأحمد صيام، وحمدي الوزير.

وتدور أحداث «الست لما» في إطار اجتماعي يتناول طبيعة العلاقات بين الرجل والمرأة في المجتمعات العربية، من خلال شخصية «دينا الكردي» التي تجسدها النجمة يسرا، والتي تطلق حملة تحمل اسم «فيتو»، تحقق انتشارًا واسعًا وتثير جدلًا كبيرًا داخل المجتمع، قبل أن تواجه حملة مضادة يقودها أحد الرجال، لتتصاعد الأحداث وتشتعل المواجهة بين الطرفين.

ويطرح الفيلم من خلال أحداثه مجموعة من القضايا الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بالمرأة والأسرة والعلاقات داخل المجتمع، في معالجة تسعى إلى فتح مساحة للنقاش حول عدد من القضايا الشائكة التي تفرض نفسها على الواقع العربي.

الست لما فيلم «الست لما» السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

أسعار الدواجن

هبوط البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

الصحفية آية ياسر

بعد استغاثة جوزي هيموتـ ني.. الصحفية آية ياسر تطمئن الجميع وتكشف تفاصيل ما حدث

الذهب

الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18

امام عاشور

شبانة يتحدى الإعلام السعودي: اثبتوا أن الأهلي عرض إمام عاشور على اتحاد جدة

الاهلي

مش شخصية الأهلي.. كواليس غضب عموتة ووائل جمعة بين شوطي مباراة الشرقية إنبي

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني

بعد قرار ترامب.. كندا تعلن عن فرض رسوم جمركية انتقامية اليوم

عبدالظاهر السقا

هيثم عرابي: عمري ما اشتغل مع عبدالظاهر السقا تاني بسبب هذا الأمر

ترشيحاتنا

رزان جمال

بعد نجاحهما في "القدر".. رزان جمّال تتعاون مع قصي خولي في عمل درامي جديد

بعد نجاحهما في «القدر».. رزان جمّال تتعاون مع قصي خولي في بطولة عمل درامي جديد

بعد نجاحهما بـ«القدر».. رزان جمّال وقصي خولي في عمل درامي جديد

الست لما

بمشاركة أبطاله.. الست لما يحتفي بعرضه الخاص في الرياض وسط حضور جماهيري كبير

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت.. وصفة اقتصادية مثل الجاهز

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت

فوائد ومحاذير.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الكركديه يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الكركديه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب الكركديه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب الكركديه يوميًا؟

دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك

دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك
دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك
دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 يهدد آفاق السلام

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : شارع إبراهيم باشا بالكوربة .. ذاكرة تاريخية تستعيد رونقها في الجمهورية الجديدة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات الشورى الأسرية

المزيد