وزير التموين يبحث مع شركتين إيطاليتين مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي من الباجاس

بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع ممثلي شركتين إيطاليتين، مستجدات مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي من الباجاس الناتج عن تصنيع السكر من القصب، باستثمارات تقدر بنحو 278 مليون دولار، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والصناعية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية مضافة، والتوسع في مشروعات الوقود الحيوي والطاقة النظيفة.

تصنيع السكر من القصب

ويستهدف المشروع الاستفادة من الباجاس الناتج عن عمليات تصنيع السكر من القصب في إنتاج الإيثانول الحيوي من الجيل الثاني، بما يسهم في إقامة صناعة جديدة ذات قيمة مضافة، وتحقيق عوائد اقتصادية وبيئية، من خلال الاستغلال الأمثل للمخلفات، والحد من آثارها البيئية، وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والاستدامة.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تدعم المشروعات التي تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة والأصول والمواد الخام المتاحة لدى الشركات التابعة، وتحويل مخلفات الصناعات الزراعية والغذائية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، مشيرًا إلى أن مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي من الباجاس يمثل نموذجًا عمليًا لتحقيق التكامل بين صناعة السكر وصناعات الطاقة النظيفة، ويدعم جهود الدولة في التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية.

وشهد الاجتماع استعراض تطورات المشروع منذ توقيع بروتوكول التعاون في 23 مايو 2023، وما أعقبه من إرسال عينات من الباجاس وإجراء التجارب الفنية اللازمة لإنتاج الإيثانول الحيوي، فضلًا عن إعداد دراسة جدوى مبدئية للمشروع، والتي يجري حاليًا تحديثها تمهيدًا لاستكمال دراسة الجدوى النهائية والانتقال إلى الخطوات التنفيذية.

كما تم استعراض مشاركة شركة السكر والصناعات التكاملية في المشروع، من خلال إتاحة الأرض اللازمة وتوفير المادة الخام، إلى جانب الخطوات التي اتخذتها الشركة لتجهيز البنية الأساسية المطلوبة، ومنها العمل على توصيل الغاز الطبيعي وإجراء التعديلات اللازمة على ولاعات المراجل البخارية، بما يدعم جاهزية المشروع للانتقال إلى مراحل التنفيذ.

واستعرض الاجتماع الإجراءات القانونية الجاري دراستها بشأن هيكل الشراكة وآليات تأسيس الكيان الجديد، بالتنسيق مع المستشار القانوني لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يضمن استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة والبدء في تنفيذ المشروع وفق الأطر والضوابط المعمول بها.

وأكد وزير التموين أهمية الإسراع في استكمال الدراسات الفنية والمالية والقانونية للمشروع، ووضع تصور تنفيذي واضح يتضمن المراحل الزمنية ومصادر التمويل وهيكل الشراكة، بما يسمح بالانتقال من مرحلة الدراسات والإعداد إلى التنفيذ الفعلي، والاستفادة من المقومات المتاحة لدى شركة السكر والصناعات التكاملية في إقامة مشروع اقتصادي وصناعي مستدام.

من جانبه، أكد المهندس شريف محمد إبراهيم، رئيس المشروع، أن المشروع يمثل نموذجًا لمشروع بيئي واستثماري ذي قيمة مضافة، يعتمد على الاستفادة من الباجاس الناتج عن عمليات تصنيع السكر من القصب، وتحويله من خلال عمليات التخمير إلى إيثانول حيوي من الجيل الثاني، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المخلفات الصناعية وخفض الانبعاثات الكربونية ودعم التوجه نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن إنتاج المشروع يستهدف التصدير إلى السوق الأوروبية، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية ويدعم الجدوى الاقتصادية والاستثمارية للمشروع، موضحًا أن المشروع يعكس نموذجًا للشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ممثلين في شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والشركة المنفذة للمشروع، بما يسهم في توظيف الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين لإقامة مشروع صناعي وبيئي مستدام ذي قيمة اقتصادية مضافة.