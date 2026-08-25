طب الزقازيق تختتم التبادل الطلابي الدولي بمشاركة 7 دول

اختتمت كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق فعاليات برنامج التبادل الطلابي الدولي، الذي نظمته الكلية بالتعاون مع الجمعية العلمية لطلاب طب الزقازيق (ZMSSA)، بمشاركة طلاب من 7 دول، في تجربة أكاديمية وثقافية جمعت بين التدريب الطبي والتبادل المعرفي والتواصل بين الطلاب من مختلف أنحاء العالم.

جاء البرنامج تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان النحاس، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور الدكتور حسن عاشور.

أكد الدكتور محمود طه عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق ورئيس مجلس إدارة المستشفيات أنه شهد البرنامج مشاركة طلاب من المجر وإسبانيا ورومانيا وفرنسا وماليزيا وتونس والتشيك، يمثلون عددًا من الجامعات حول العالم، حيث خاض المشاركون تجربة أكاديمية وتدريبية هدفت إلى تبادل الخبرات، وتعزيز التعاون العلمي، وتنمية المهارات الإكلينيكية.

كما تضمنت فعاليات البرنامج تدريبًا علميًا داخل مستشفيات جامعة الزقازيق، بما أتاح للطلاب المشاركين فرصة التعرف على طبيعة العمل الطبي، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والإكلينيكية، إلى جانب تبادل المعرفة مع زملائهم وأعضاء الفرق الطبية.

واشار الي أنه لم تقتصر فعاليات البرنامج على الجانب الأكاديمي فقط، بل شملت كذلك برنامجًا ثقافيًا واجتماعيًا أتاح للطلاب التعرف على الحضارة المصرية والثقافة المحلية، في أجواء عكست روح التعاون والتواصل بين الشعوب.

وأكد عميد كلية الطب البشري ، أن نجاح برنامج التبادل الطلابي الدولي يعكس المكانة الأكاديمية المتميزة التي تتمتع بها الكلية، ويجسد حرصها المستمر على تعزيز التعاون الدولي وتوفير بيئة تعليمية ذات طابع عالمي.

وأوضح أن هذه البرامج تسهم في إعداد أطباء يمتلكون الكفاءة العلمية والمهارات الإكلينيكية، إلى جانب اكتساب رؤية دولية تساعدهم على التعامل مع التطورات المتسارعة في المجال الطبي.

وفي ختام الفعاليات، وجهت كلية الطب البشري الشكر والتقدير إلى الجمعية العلمية لطلاب طب الزقازيق (ZMSSA)، وجميع القائمين على تنظيم البرنامج، تقديرًا للجهود التي أسهمت في نجاح التجربة، وتركت انطباعًا إيجابيًا لدى الطلاب المشاركين.