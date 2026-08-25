البيع قليل ويوم الإيجار قرّب.. دموع سيدة تكافح وحدها لإنقاذ مصدر رزقها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لدموع ومعاناة سيدة تكافح وحدها لإنقاذ مصدر رزقها.

ويظهر المقطع سيدة مصرية تبكي بسبب ضعف حركة البيع والشراء في مشروعها الصغير، مع اقتراب موعد دفع الإيجار الشهري، ما يهدد مصدر رزقها الوحيد.

وقال السيدة في مقطع الفيديو ان هناك ركودا في حالة البيع وعدم وجود زبائن كاف لجني ما تحتاجه لتغطية التزاماتها.

وعبرت عن خوفها الشديد من حلول موعد دفع الإيجار وعدم امتلاكها للمبلغ المطلوب.

وأوضحت أنها تقف وحدها تكافح وتتحمل أعباء العمل والمعيشة لإنقاذ مكان عيشها ورزقها من الضياع.

وأثار الفيديو تعاطفاً واسعاً من المتابعين على منصات التواصل، وطالب الكثيرون في التعليقات بمشاركتها العنوان أو رقم الهاتف للذهاب والشراء منها لدعمها ماديًا.