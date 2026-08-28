نيبال: إنقاذ 121 مواطنا أجنبيا عقب الفيضانات

أعلن مجلس السياحة في نيبال، إنقاذ 121 مواطنا أجنبيا على الأقل عقب الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت الحدود بين نيبال ومنطقة التبت الصينية.

وأفاد المجلس - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم /الجمعة/ - بأنه يوجد من بين الذين تم إنقاذهم 85 مواطنا هنديا و16 صينيا وتسعة كوريين جنوبيين، في حين لم يتم تحديد جنسية ثلاثة أشخاص.

وأضاف المجلس أنه يتم بذل جميع الجهود اللازمة في الوقت الحالي من أجل إنقاذ وإجلاء المصابين والعالقين والمتضررين جراء هذه الفيضانات.

وقد تسببت الفيضانات، التي اجتاحت بشكل مفاجئ مناطق حدودية بين نيبال والتبت في الصين، في مصرع 489 شخصا وإصابة 1545 آخرين، بينما لا يزال مئات آخرون في عداد المفقودين.

وتعد منطقة الهيمالايا، التي تمتد عبر نيبال والهند والصين وبوتان، من أكثر المناطق عرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة فيها بوتيرة أسرع من مناطق أخرى حول العالم نتيجة أزمة المناخ.