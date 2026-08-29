أمير اليماني عن رأي حنان مطاوع في أعماله: مقدرش أستغنى عن نظرتها

أكد المخرج أمير اليماني أهمية رأي زوجته الفنانة حنان مطاوع في أعماله الفنية، موضحًا أنها قد تلاحظ تفاصيل لا ينتبه إليها أثناء انشغاله بمتابعة جميع عناصر العرض المسرحي.

وقال أمير اليماني، خلال لقائه مع ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، إنه يحرص دائمًا على الاستماع إلى رأي حنان مطاوع في أعماله، خاصة خلال البروفات وقبل تقديم العرض للجمهور.

وأوضح: «مقدرش أستغنى عن نظرة حنان مطاوع، ممكن تكون شايفة حاجة أنا مش شايفها، لأني عين واحدة بتابع أكثر من 20 شخص».

وفي سياق متصل، تحدث اليماني عن ردود الفعل على مسرحية «متولي وشفيقة»، مشيرًا إلى أن الفنانة سهير المرشدي حضرت اليوم الأول من العرض، وأبدت إعجابها بالمسرحية، قائلة له: «برافو وشاطر».