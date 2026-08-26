مصطفى محمد في تركيا لحسم انتقاله إلى قونيا سبور.. والصفقة تقترب من مليون يورو

تواجد الدولي المصري مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، اليوم في مقر تدريبات نادي قونيا سبور التركي، تمهيدًا لعقد جلسة مع مسؤولي النادي وحسم التفاصيل النهائية الخاصة بعقده.

وكشفت مصادر أن مصطفى محمد حضر إلى مقر قونيا سبور من أجل الاتفاق على البنود الشخصية لعقده مع النادي التركي، في ظل اقتراب انتقاله خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتعمل إدارة قونيا سبور في الوقت نفسه على إنهاء المفاوضات مع نادي نانت الفرنسي، حيث من المنتظر أن تصل قيمة الصفقة إلى نحو مليون يورو.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة حسم التفاصيل النهائية بين الأطراف الثلاثة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انتقال مصطفى محمد إلى قونيا سبور.

ويأمل المهاجم المصري في خوض تجربة جديدة بالدوري التركي، والعودة للمشاركة بشكل منتظم خلال الموسم المقبل.