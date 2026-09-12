احذري الوقوع بها.. أخطاء كارثية عند تنظيف اللانش بوكس

تنظيف اللانش بوكس بشكل غير صحيح قد يحوله من وسيلة لحفظ الطعام إلى مصدر للجراثيم والبكتيريا، خاصة مع تكرار الاستخدام يوميا.

أخطاء تجنبها خلال تتظيف اللانش بوكس

الأخطاء التي يجب تجنبها عند تنظيف اللانش بوكس للحفاظ على صحة أطفالك:



* ترك بقايا الطعام لساعات طويلة.

* الاكتفاء بمسحه بدلًا من غسله جيدًا.

* استخدام إسفنجة متسخة أو مخصصة لأغراض أخرى بالمطبخ .

* عدم تنظيف الزوايا والحواف والأجزاء المطاطية.

* إغلاقه قبل أن يجف تمامًا.

* تجاهل الرائحة أو تغير لون البلاستيك.

* استخدام منظفات قوية أو غير مخصصة لملامسة الطعام.

* عدم تنظيف اللانش بوكس يوميًا.

* إهمال غسل زجاجة المياه والغطاء الخاص بها .