إعلامية : حسام الزناتي ليس له علاقة بالقرارت في نادي الزمالك

كشفت الإعلامية دينا سليم عن حقيقة تولي حسام الزناتي نائب المدير الرياضي لنادي نوردشيلاند الدنماركي منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك.

وقالت في تصريحات لبرنامج "ستاد المحور": "الزناتي لم يتولى منصب المدير الرياضي بنادي الزمالك حتى الآن".

وأضافت : "ليس له أي علاقة بالقرارات في نادي الزمالك لأنه لم يتولى منصب المدير الرياضي بالنادي".

وتابع: "ليس له تدخل أيضًا في قصة بيزيرا والزمالك وهو ليس صاحب القرار لأنه لا يتولى أي منصب في النادي".

جلسة بين الزناتي وجون إدوارد

عقد حسام الزناتي، المرشح لتولي منصب المدير الرياضي بنادي الزمالك، جلسة مع جون إدوارد، المدير الرياضي السابق للفريق، خلال الساعات الماضية، من أجل الاستماع إلى رؤيته ومعرفة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالفريق قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن توليه المنصب.

وشهدت الجلسة مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بفريق الكرة، إلى جانب التعرف على طبيعة العمل داخل النادي واحتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار استعداد الزناتي لحسم موقفه النهائي من قبول المهمة.