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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

دجل وشعوذة.. سقوط عصابة نصبت على مواطنين بزعم علاجهم روحانيا بأسيوط

المتهمون
المتهمون
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتهم على العلاج الروحانى.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام تشكيل عصابي يضم 6 أشخاص، مقيمين بنطاق محافظة أسيوط، تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتهم على العلاج الروحانى وقيامهم بممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي.
 

 عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط، وبحوزتهم “7 هواتف محمولة - جهاز لاب توب”، بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى – 14 شريحة خطوط هواتف محمولة – 10 بطاقات دفع إلكترونى".

بمواجهتهم، أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية النصب تشكيل عصابى

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