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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الجزائري: تجاوزنا مرحلة المساس بأصوات الشعب والناخبين وسيطبق القانون بكل صرامة

تبون
تبون
محمود نوفل

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عقب إدلائه بواجبه الانتخابي في التشريعيات أن البلاد تجاوزت مرحلة المساس بأصوات الشعب والناخبين، قائلاً: أعتقد أننا تجاوزنا مرحلة المساس بأصوات الشعب والناخبين وسيطبق القانون بكل صرامة.

وقال "تبون" في تصريحاته : التعديلات على القوانين كانت لمعالجة الاختلالات.

وأضاف “تبون”: وصلنا إلى مرحلة من المصداقية في المؤسسات لا غبار عليها. والبرلمان سيكون خالي من الشبهات وهو مؤسسة جمهورية ستواكب كل نواحي البلاد.

وتابع “تبون”: الدستور الجزائري من بين الدساتير التي تقر بالأغلبية البرلمانية التي سينبثق عنها تشكيل الحكومة.

واختتم الرئيس الجزائري قائلاً: نحن على الطريق الصحيح من الناحية الاقتصادية وسنواصل مسارنا في تعزيز القدرة الشرائية.

تبون الجزائر الانتخابات التشريعية في الجزائر البرلمان الجزائري

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