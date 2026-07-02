إغماءات بالجملة وطرق غش جديدة | ماذا حدث في امتحاني الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة بالمحافظات؟

شهدت لجان الثانوية العامة اغماء عدد كبير من الطلاب داخل اللجان أثناء أداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا، فيما تعرض بعض الطلاب لأحداث غير متوقعة قبل الامتحان.

اغماء 5 طالبات في بني سويف

أصيبت 5 طالبات بوعكات صحية “إغماءات وتشنجات ومغص كلوي” أثناء أدائهن امتحانات الثانوية العامة بمحافظة بني سويف، ونقلتهن سيارات الإسعاف إلى مستشفيات الواسطى وإهناسيا وببا وبني سويف الجامعي.



ونقلت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة ببني سويف، إخطارات بنقل 5 طالبات إلى المستشفيات لإصابتهن بوعكات صحية أثناء أدائهن الامتحانات في مادتي الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الادبية.

حالتى إغماء في قنا

أصيب طالب وطالبة ثانوية عامة بحالة إغماء، أثناء أداء امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا فى لجنة ابن دقيق العيد المشتركة بمركز قوص جنوب قنا.

تلقت غرفة العمليات بقنا، إخطارًا يفيد بإصابة طالب وطالبة بحالة إغماء داخل لجنة ابن دقيق العيد المشتركة بمركز قوص جنوب قنا أثناء أداء امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا.

إصابة طالبة بحالة اغماء بشبين القناطر ونقلها للمستشفى

أصيبت طالبة بحالة إغماء داخل لجنة مدرسة العهد الجديد بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أثناء أداء امتحان مادة الكيمياء ضمن امتحانات الثانوية العامة.

إغماء طالبة بلجنة امتحان الكيمياء في الأقصر

شهدت إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الأقصر اليوم حالة إغماء لطالبة أثناء أداء امتحان مادة الكيمياء، وذلك داخل لجنة مدرسة ناصر الإعدادية بنين التابعة لمركز إسنا جنوب المحافظة.

وفوجئ المراقبون بتعرض الطالبة لحالة إعياء مفاجئة داخل اللجنة، وعلى الفور تدخلوا لإسعافها، حيث نجحوا في إفاقتها بعد تقديم الإسعافات الأولية، كما قاموا بإعطائها بعض العصائر لمساعدتها على استعادة نشاطها، وظلوا إلى جانبها للاطمئنان على حالتها الصحية حتى استقرت.

إصابة طالب في حادث دراجة نارية قبل دخوله لجنة الثانوية العامة ببنها

أصيب طالب بالصف الثالث الثانوي العام، اليوم، إثر تعرضه لحادث سقوط من دراجة نارية أثناء توجهه لأداء امتحانات الثانوية العامة، وذلك قبل دخوله لجنة أنس بن مالك بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.





داخل أقلام ألوان..ضبط سماعتي غش بحوزة طالبين قبل دخول لجان ثانوية بقنا

ضبط أفراد الأمن المكلفين بتفتيش طلاب الثانوية العامة بقنا، طالبين بحوزتهما سماعات للغش، قبل دخولهما لجنة امتحانات بنطاق مركز قوص جنوب قنا.



كما تمكنت لجان الأمن باللجان، من ضبط أقلام ألوان يتم وضع السماعات الصغيرة بها، وذلك قبل دخول امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا بلجان الثانوية العامة بقنا.