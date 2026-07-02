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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إعلامي الوزراء: مصر وجهة عالمية لاستضافة البطولات الرياضية الكبرى

إنفوجراف
إنفوجراف
أ ش أ

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على المكانة المتقدمة التي تحظى بها مصر كوجهة عالمية لاستضافة البطولات الرياضية الكبرى، وذلك في ضوء ما تمتلكه من بنية رياضية متطورة ومنشآت حديثة وفق أعلى المعايير الدولية.

وأشار إلى أنه يجسد ذلك تنامي الثقة الدولية في قدرات الدولة المصرية على استضافة وتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية، استنادًا إلى ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، ومنشآت رياضية حديثة، وخبرات تنظيمية متراكمة، إلى جانب كوادر بشرية مؤهلة، وقد انعكس ذلك في الإشادات الواسعة من مسؤولي الاتحادات الرياضية الدولية، الذين أكدوا ريادة مصر على استضافة كبرى البطولات العالمية والقارية، وقدرتها على تقديم تنظيم احترافي يواكب أعلى المعايير العالمية.

وتناولت الإنفوجرافات أبرز هذه الإشادات الدولية، حيث أعرب نيناد لالوفيتش، رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة، عن تقديره للتنظيم المتميز الذي قدمته مصر لبطولات إفريقيا للمصارعة بالإسكندرية في أبريل 2026، مؤكدًا أن مصر ستظل شريكًا مهمًا في تطوير رياضة المصارعة والارتقاء بها إلى مستويات أعلى.

من جانبه، أشاد طيب إكرام، رئيس الاتحاد الدولي للهوكي، بالتنظيم الاستثنائي لبطولة تصفيات كأس العالم للهوكي (رجال) بالإسماعيلية خلال مارس 2026، مؤكدًا أنه يعكس القدرات التنظيمية الهائلة للاتحاد المصري.

كما أكد موريناري واتانابي، رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، أن مصر باتت من الدول الرائدة في استضافة بطولات الجمباز على المستوى الدولي، لما تمتلكه من منشآت رياضية متميزة وخبرات تنظيمية كبيرة.

وأشارت الإنفوجرافات إلى أن مصر تنظم أكثر من 90 بطولة في الرياضات التابعة للاتحادات الأولمبية عام 2026، فعلى صعيد بطولات كأس العالم، استضافت مصر 3 بطولات لسلاح الشيش والسيف بالقاهرة، وبطولتين للرماية بالقاهرة والعاصمة الجديدة، إلى جانب بطولتين للجمباز الفني بالقاهرة.

كما تضمنت بطولات كأس العالم، بطولتين للخماسي بالقاهرة والغردقة، وبطولة رفع الأثقال للناشئين بالإسماعيلية، فضلًا عن تنظيم بطولة السباحة في المياه المفتوحة بالغردقة، وبطولة الكايت سيرف، إلى جانب بطولة الإسكواش الفردي للرجال والسيدات بـ 6 أكتوبر، بالإضافة إلى بطولة كأس العالم للريشة الطائرة.

أما على صعيد البطولات الدولية، فقد تضمنت بطولتين للمصارعة بالقاهرة، وتصفيات الاتحاد الدولي المؤهلة لكأس العالم للهوكي للرجال بالإسماعيلية، فضلًا عن 4 بطولات للفروسية بالقاهرة والجيزة، وبطولة مصر الدولية لتنس الطاولة للناشئين بالقاهرة، كما استضافت مصر سلسلة بطولات المستقبل الدولية للتنس للرجال والسيدات بالقاهرة وشرم الشيخ والغردقة.

ز شملت البطولات الدولية 19 بطولة جولف دولية للمحترفين والهواة بعدة مدن، وكذلك استضافة 4 بطولات للإسكواش بالجيزة والجونة، وبطولتي مصر الدولية للريشة الطائرة.

وتطرقت الإنفوجرافات إلى البطولات القارية والإقليمية في مصر، والتي شملت بطولة الأفروباسكت تحت 18 سنة، وكذلك البطولة الإفريقية للأطباق المروحية، والجائزة الكبرى للكومباك للرماية بـ 6 أكتوبر، والدورة الإفريقية للخماسي للجامعات، فضلًا عن بطولة الأندية الإفريقية للكرة الطائرة للسيدات بالقاهرة، إلى جانب بطولة الأمم الإفريقية للمصارعة الرومانية والحرة والنسائية والشاطئية بالإسكندرية.

كما تضمنت البطولات القارية والإقليمية بطولتين لرفع الأثقال (إفريقية والبحر المتوسط) بالإسماعيلية، وكذلك بطولتين للتجديف (عربية وإفريقية) بمارينا، وبطولتين عربيتين لألعاب القوى بالإسماعيلية، والبطولة العربية للمضمار بالقاهرة، فضلًا عن 4 بطولات للترايثلون (2 عربية و2 إفريقية) بالغردقة، والبطولة العربية للجودو، إلى جانب استضافة البطولة العربية لرواد التنس بشرم الشيخ، والبطولة العربية للكبار للريشة الطائرة بالعاصمة الجديدة.

وأشارت الإنفوجرافات كذلك إلى تنظيم مصر أكثر من 30 بطولة ضمن الفعاليات الرياضية غير الأوليمبية في عام 2026، حيث تشمل أبرز الأحداث الرياضية الدولية بطولة العالم للسباحة بالزعانف للأساتذة مسافات قصيرة بشرم الشيخ، وبطولة مصر الدولية للدارتس بشرم الشيخ، وبطولة العالم للكروكيه، وبطولة العالم لكرة السرعة بالقاهرة، وبطولة العالم للكاراتيه التقليدي بالقاهرة، إضافة إلى 5 بطولات للبادل بالقاهرة والجيزة والإسكندرية ووادي النطرون.

أما على مستوى الأحداث الرياضية الإقليمية، فقد شملت بطولة كأس العرب للهجن بشرم الشيخ، وبطولتين (عربية وإفريقية) لكمال الأجسام، وكذلك بطولتين للدارتس (عربية وإفريقية) بشرم الشيخ، و3 بطولات للفنون القتالية المختلطة MMA (عربية – إفريقية – البحر المتوسط).

وشملت الأحداث الرياضية الإقليمية أيضًا بطولتين للكاراتيه (شمال إفريقيا والبحر المتوسط) بالقاهرة والإسكندرية، وكذلك البطولة الإفريقية للكونغ فو للشباب والناشئين بالقاهرة، فضلًا عن البطولة الإفريقية في سباقات السرعة والفري ستايل بالقاهرة والعاصمة الجديدة، إضافة إلى البطولة الإفريقية للبادل بالإسكندرية.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الإنفوجرافات الإشادات الواسعة مصر

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