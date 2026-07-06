بتر كلي في الساق.. القصة الكاملة لحادث دهس فتاة الشروق

تحولت لحظات عابرة على الطريق الأوسط إلى مأساة مؤلمة بعدما لقيت فتاة مصرعها إثر تعرضها لحادث دهس، بينما فر قائد السيارة من موقع الحادث تاركًا الضحية خلفه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الشروق بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث دهس ووفاة فتاة أعلى الطريق الأوسط، لتنتقل على الفور قوة أمنية إلى مكان البلاغ، حيث أجرت المعاينة اللازمة وبدأت في جمع الأدلة لكشف ملابسات الواقعة.

كما شرعت الأجهزة الأمنية في مراجعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الحادث، في محاولة لتحديد هوية السيارة المتسببة في الحادث والوصول إلى قائدها الذي لاذ بالفرار عقب الواقعة.



وتم تحرير المحضر اللازم، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف جميع تفاصيل الحادث وضبط المتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وكشف التقرير الطبي أن الفتاة وصلت إلى قسم الطوارئ وهي في حالة صحية حرجة للغاية، حيث كانت تعاني من اضطراب شديد في درجة الوعي، ما استدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا لمحاولة إنقاذ حياتها.



وأوضح التقرير أن الفحص الظاهري والأولي أظهر إصابتها ببتر كلي في الساق اليمنى نتيجة قوة الارتطام، إلى جانب كدمات وسحجات متفرقة بمختلف أنحاء الجسد، في مشهد عكس شدة الحادث الذي تعرضت له.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة، وكشف جميع تفاصيل الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.