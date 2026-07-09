بالأسماء.. تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عددًا من القرارات الجديدة شملت تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بعدد من كليات الجامعة.



وشملت القرارات تعيين الدكتور محمد جودة منتصر الأستاذ بقسم جراحة العظام بكلية الطب البشري، وكيلاً للكلية لشؤون التعليم والطلاب ، والدكتور نبيل السيد محمد ، الأستاذ بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية، وكيلاً للكلية لشؤون التعليم والطلاب ، والدكتورة مرفت مهدي رمضان، الأستاذ بقسم الإحصاء والرياضة والتأمين بكلية التجارة، وكيلاً للكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمود أحمد جودة ، الأستاذ بقسم التصميم الصناعي بكلية الفنون التطبيقية، وكيلاً للكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد مصطفى عبد الحميد، الأستاذ بقسم طب ورعاية الحالات الحرجة بكلية الطب البشري، وكيلاً للكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.



كما شملت القرارات تعيين الدكتورة إيمان يسري مصطفى رئيسًا لمجلس قسم تكنولوجيا الملابس والموضة بكلية الفنون التطبيقية، والدكتورة إيمان عربي عبد الجواد رئيسًا لمجلس قسم طب الأحياء المائية بكلية الطب البيطري، والدكتور تامر مسعد محمد رئيسًا لمجلس قسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة والدكتورة آمال غريب سباق عثمان رئيسًا لمجلس قسم تمريض الأطفال بكلية التمريض.