رئيس جامعة بنها يشهد مناقشة مشروعات تخرج التصميم الصناعي لطلاب كلية الفنون التطبيقية

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، فعاليات مناقشة مشروعات تخرج طلاب قسم التصميم الصناعي بكلية الفنون التطبيقية.



جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة ندا، عميد الكلية، والدكتور محمود الجزار، رئيس قسم التصميم الصناعي، والمهندس محمد عبد العليم، رئيس مجلس إدارة شركة "ماستر تك".

واطلع رئيس الجامعة على المشروعات، واستمع إلى شرح تفصيلي من الطلاب حول الأفكار والتصميمات التي تضمنتها، معربًا عن تقديره للمستوى العلمي والتطبيقي الذي ظهر به الطلاب، وما قدموه من حلول تصميمية مبتكرة تلبي احتياجات الصناعة وتواكب متطلبات التنمية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن مشروعات التخرج تمثل بوابة حقيقية للطلاب نحو سوق العمل، من خلال تحويل الأفكار الأكاديمية إلى مشروعات إنتاجية وشركات ناشئة أو العمل الحر بالتوازي مع الدراسة، بما يعكس قدرتهم على الابتكار وخلق فرص عمل حقيقية، مشيرًا إلى أن امتلاك المعرفة والمهارات هو السبيل لبناء مستقبل أفضل.

وقال "الجيزاوي" إن جامعة بنها تحرص على دعم الطلاب من خلال مركز الابتكار وريادة الأعمال، عبر احتضان الأفكار المتميزة، وتوفير الدعم والتمويل لمشروعات التخرج بالتعاون مع جهات داعمة، من بينها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إلى جانب شركة "بداية" بالجامعة، التي تقدم الدعم المالي والتسويقي والإرشاد اللازم لتحويل المشروعات الواعدة إلى شركات ناشئة ناجحة.

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة ندا أن مشروع تخرج طلاب قسم التصميم الصناعي هذا العام جاء تحت عنوان "تصميم وتنفيذ ماكينات للتعبئة والتغليف"، وشمل تصميم وتنفيذ ماكينة لتعبئة السوائل، وأخرى لتعبئة البودر، وماكينة لتعبئة البقوليات، بالإضافة إلى ماكينة لتعبئة سكر الفنادق.

وأشار إلى أن هذه المشروعات نُفذت بالتعاون مع شركة "ماستر تك"، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع ماكينات التعبئة والتغليف، بما يجسد نموذجا ناجحا للشراكة بين الجامعة وقطاع الصناعة، ويسهم في ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي وتلبية احتياجات سوق العمل.

وأوضح الدكتور محمود الجزار، رئيس قسم التصميم الصناعي، أن تصميم الماكينات راعى تحقيق أعلى معايير الجودة في الخامات المستخدمة، وتطوير كفاءة الإنتاج، وترشيد استهلاك الطاقة، وسهولة التشغيل، إلى جانب معالجة أوجه القصور الموجودة في المنتجات المماثلة، بما يعزز القدرة التنافسية لهذه التصميمات ويواكب متطلبات الصناعة الحديثة.