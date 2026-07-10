منتخب جامعة بنها للمسرح يحصد جائزة لجنة التحكيم بالمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمغرب

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها فوز منتخب الجامعة للمسرح بجائزة لجنة التحكيم بالدورة الثامنة والثلاثين للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي الذي استضافته مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية، وذلك عن العرض المسرحي "أصحاب الأرض" الذي مثل جمهورية مصر العربية في المهرجان.



وقدم رئيس الجامعة التهنئة لأعضاء الفريق، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس تميز طلاب جامعة بنها وقدرتهم على المنافسة في المحافل الدولية ويجسد حرص الجامعة على دعم الأنشطة الثقافية والفنية وصقل مواهب الطلاب وتشجيعهم على الإبداع والابتكار وتمثيل مصر بصورة مشرفة في مختلف الفعاليات الدولية.

وأشار " الجيزاوي " الى أن العرض المسرحي أصحاب الأرض نال إشادة واسعة من لجنة التحكيم والجمهور، لما تضمنه من معالجة فنية متميزة لقضايا الأرض والهوية والانتماء وسط مشاركة فرق مسرحية جامعية من عدة دول من بينها المغرب وتونس وإيطاليا وإسبانيا وأرمينيا.