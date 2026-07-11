ليلى علوي تبهر متابعيها بإطلالتها في السعودية.. شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة ليلي علوي، وذلك خلال حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد ابن مين فيهم.

إطلالة ليلى علوي



تألقت ليلى علوي في الصور بإطلالة مميزة كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت فستان متوسط الطول وذا أكمام طويلة باللون الفوشيا المصنوع من القماش الستان الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

نسقت ليلي علوي مع إطلالتها حقيبة يد متوسطة الحجم باللون البيج، وتزينت ببعض الإكسسوارات والمجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ليلي علوي على خصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.