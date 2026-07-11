أصالة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة.. شاهد

حرصت الفنانة أصالة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة أصالة

تألقت أصالة في الصور بإطلالة جمعت بين الأناقة و البساطة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بدرجات اللون الأخضر المصنوع من القماش الستان الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

تزينت أصالة ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت أصالة بخصلات شعرها البني القصير، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.