مي سليم تخطف الأنظار بإطلالتها في اليونان.. شاهد

حرصت الفنانة مي سليم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال الاستمتاع بالأجازة الصيفية في اليونان.

إطلالة مي سليم

خطفت مي سليم الأنظار في الصور بإطلالة صيفية و مبهجة كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بنقوشات الورد التي تتناسب مع الأجواء الصيفية.

ولم تبالغ مي سليم في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت مي سليم على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.