سيرين عبد النور تستعرض رشاقتها بفستان أبيض لافت

حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الڤيديوهات إنستجرام، صورا جديدة لها على البحر.

إطلالة سيرين عبد النور

تألقت سيرين عبد النور في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، مما كشف عن رشاقتها.



أكملت سيرين عبد النور إطلالتها ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.



أما من الناحية الجمالية، بدت سيرين عبد النور بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.