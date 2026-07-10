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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

سيرين عبد النور تستعرض رشاقتها بفستان أبيض لافت

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
هاجر هانئ
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حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الڤيديوهات إنستجرام، صورا جديدة لها على البحر.

إطلالة سيرين عبد النور

تألقت سيرين عبد النور في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، مما كشف عن رشاقتها.


أكملت سيرين عبد النور إطلالتها ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.


أما من الناحية الجمالية، بدت سيرين عبد النور بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

سيرين عبد النور إطلالة سيرين عبد النور صور سيرين عبد النور

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