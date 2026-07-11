سعر فستان صبا مبارك يثير الجدل.. شاهد

حرصت الفنانة صبا مبارك على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير.

تفاصيل إطلالة صبا مبارك

تألقت صبا مبارك في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة و اتسم باللون البيج المواكب لأحدث صيحات الموضة.

قد حمل فستان صبا مبارك توقيع Max Mara وبلغ سعره 4966 أي ما يقرب من 70 ألف جنيه مصري مما أثار الدهشة بين متابعيه على السوشيال ميديا.

أنتعلت صبا مبارك حذاء أنيق ذا كعب عالي من براند Giuseppe Zanotti فيما بلغ سعره 3838 ريال سعودي.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت صبا مبارك على تسريحة شعر الذيل حصان، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الغير مبالغ فيها.