بشرى تخطف الأنظار على البحر بإطلالة جديدة.. شاهد

حرصت الفنانة بشرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال الاستمتاع بالأجازة الصيفية على البحر.

إطلالة بشرى

تألقت بشرى على البحر بإطلالة عصرية، حيث ظهرت مرتدية شورت جينز قصير مع توب باللون الأبيض و نسقت معهما كيمونو باللون الأبيض الشفاف.

تزينت بشرى ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت بشرى بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج الغير مبالغ فيها.