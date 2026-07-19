الكويت: تكرار تعمد استهداف المنشآت الحيوية من جانب إيران يعكس نهجا عدوانيا ممنهجا

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم، عن إدانة الدولة واستنكارها، بأشد العبارات، للعدوان الإيراني الآثم الذي وقع صباح اليوم، وطال مجددا محطة من محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، في اعتداء مباشر على منشأة مدنية حيوية.

وأكدت الوزارة أن تكرار تعمد استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يعكس نهجا عدوانيا ممنهجا، ويمثل تصعيدا بالغ الخطورة، وتهديدا جسيما لسلامة المدنيين وأمنهم، ويشكل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، محمّلةً إيران كامل المسئولية القانونية والأخلاقية عن هذه الاعتداءات الخطيرة وما ينجم عنها من تداعيات وعواقب.

وشددت الوزارة على أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، استنادا إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.