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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل تضرب القبة الحرارية مصر؟.. حقيقة «السوبر نينيو» وتأثيره المدمر على العالم

الطقس
الطقس
محمد البدوي

تتزايد المخاوف عالميًا من تداعيات التغيرات المناخية، في ظل موجات حر قياسية وحرائق غابات واسعة تضرب العديد من الدول، وسط تحذيرات من تفاقم الظواهر الجوية المتطرفة خلال السنوات المقبلة. 

اضطراب المناخ وارتفاع درجات الحرارة

ويأتي ذلك بالتزامن مع الحديث عن ظاهرة "السوبر نينيو" التي يرى خبراء أنها أحد أبرز العوامل المؤثرة في اضطراب المناخ وارتفاع درجات الحرارة حول العالم.

تداعيات مباشرة لهذه التغيرات المناخية

 وفي هذا السياق، كشف الدكتور تحسين شعلة، خبير البيئة والمناخ، حقيقة تأثير هذه الظاهرة، ومدى احتمالية تعرض مصر لما يُعرف بـ"القبة الحرارية"، موضحًا أبرز الدول التي تواجه تداعيات مباشرة لهذه التغيرات المناخية.

تحذير من الطقس الحار

وأكد الدكتور تحسين شعلة، خبير البيئة والمناخ، أن ظاهرة "السوبر نينيو" تعد من أبرز الأسباب التي تقف وراء موجات الحر الشديدة وحرائق الغابات التي تشهدها عدة دول حول العالم، موضحًا أن تأثيراتها تختلف من منطقة إلى أخرى، فقد تتسبب في الجفاف وارتفاع درجات الحرارة في بعض الدول، بينما تؤدي إلى السيول والفيضانات في مناطق أخرى.

وأوضح شعلة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن التوقعات المناخية التي أشارت إلى تأثر عدد من دول شمال أفريقيا، وعلى رأسها الجزائر وتونس وليبيا، تحققت بالفعل، مشيرًا إلى أن دولًا في غرب أوروبا سجلت درجات حرارة قياسية تجاوزت 50 درجة مئوية، الأمر الذي ساهم في اندلاع حرائق واسعة النطاق.

حالة الطقس غدا الخميس

ارتفاع درجات الحرارة

وأضاف أن ارتفاع درجات الحرارة، بالتزامن مع جفاف الأعشاب وتساقط الأوراق خلال فصل الصيف، إلى جانب بعض الممارسات البشرية مثل إشعال النيران أثناء التخييم بالقرب من الغابات، تعد من أهم العوامل التي تؤدي إلى تفاقم الحرائق، خاصة مع نشاط الرياح الذي يزيد من سرعة انتشارها ويصعب عمليات إخمادها.

خسائر اقتصادية ضخمة

وأشار خبير البيئة والمناخ إلى أن حرائق الغابات خلفت خسائر اقتصادية ضخمة، لافتًا إلى أن تكلفة الأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية وصلت إلى نحو 111 مليار دولار حتى نهاية شهر يونيو الماضي، فيما سجلت أوروبا أكثر من 16 ألف حالة وفاة مرتبطة بموجات الحر خلال فترة وجيزة امتدت من أواخر يونيو.

الطقس غدا - القبة الحرارية

وأكد أن العديد من الدول، من بينها كندا والولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا والجزائر وتونس، تواجه تحديات متزايدة بسبب حرائق الغابات، موضحًا أن بعض هذه الحرائق التهمت مئات الآلاف من الهكتارات، وهو ما يفرض ضرورة تعزيز الجهود الدولية وتبني سياسات أكثر فاعلية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية والحد من آثارها المستقبلية.

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