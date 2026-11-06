مياه الشرب الجيزة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية| صور

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة رفع درجة الاستعداد، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، تحسبًا لاحتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من مناطق الجمهورية، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي تشير إلى فرص سقوط أمطار على القاهرة الكبرى.

وقام المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الشركة، متابعة ميدانية لاستعدادات الشركة، للاطمئنان على جاهزية معدات الطوارئ وانتشار فرق التشغيل والصيانة، ومتابعة تمركز سيارات الشفط والمعدات بالمناطق الساخنة والنقاط الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار، بالإضافة إلى الميادين العامة ومنازل ومطالع الكباري، لضمان سرعة التعامل مع أي تجمعات مائية محتملة.

وأوضح رئيس الشركة أنه تمت مراجعة جاهزية محطات الصرف الصحي وشبكاتها، والتأكد من كفاءة غرف الأمطار والشنايش، ومراجعة مناسيب البيارات، فضلًا عن التأكد من جاهزية المعدات وفرق الطوارئ للتعامل الفوري مع أي مستجدات، بما يضمن سرعة تصريف مياه الأمطار والحفاظ على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتواصل الشركة متابعة البيانات والتحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للمستجدات، مع استمرار رفع درجة الاستعداد وجاهزية فرق الطوارئ والمعدات على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي طوارئ.