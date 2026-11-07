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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جمعية أصول لتنمية المجتمع تجهز 10 عرائس 50 مشروعًا تنمويًا للأسر الأولى بالرعاية

خلال الاحتفالية
خلال الاحتفالية
ايمن محمود

نظمت جمعية أصول لتنمية المجتمع احتفالية لتقديم الأجهزة الكهربائية لتجهيز العرائس، إلى جانب توزيع المشروعات التنموية والمساعدات الإنسانية على عدد من الأسر الأولى بالرعاية بواحة سيوة، في إطار جهود الجمعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

شهد الاحتفالية رضا السيد عطاالله، رئيس مركز ومدينة سيوة، وبحضور سعيد محمد سعيد، سكرتير مركز ومدينة سيوة، والدكتورة رانيا رضوان، رئيس مجلس إدارة جمعية أصول لتنمية المجتمع، وعدد من قيادات قطاع سيوة العسكري، وشيوخ القبائل، ومناديب المناطق، وجمع كبير من أهالي الواحة.

ادخال الفرحة

وتضمنت الاحتفالية كلمة للشيخ المهندس إبراهيم حسني، أعرب خلالها عن خالص الشكر والتقدير لجمعية أصول لتنمية المجتمع، مثمنًا دورها في خدمة المجتمع السيوي وإدخال الفرحة والسرور على قلوب الأسر الأولى بالرعاية، ومشيدًا بالتعاون المثمر والبنّاء بين الجمعية وأبناء الواحة.

وأكد أن المجتمع السيوي يقدر جهود الجمعية، لا سيما في مجال تجهيز العرائس، وتوفير المشروعات الصغيرة المدرة للدخل، بما يسهم في توفير فرص عمل للفتيات والسيدات وتحسين مستوى معيشة الأسر.

الهدايا المقدمة 

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا رضوان، رئيس مجلس إدارة جمعية أصول لتنمية المجتمع، أن الجمعية تحرص على العمل جنبًا إلى جنب مع المجتمع السيوي والجهات المعنية، لتقديم أوجه الدعم والمساندة وتنفيذ المشروعات التنموية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة الأسر وتحقيق التنمية المستدامة بواحة سيوة.

وأوضحت أن أنشطة الجمعية بالواحة تضمنت تقديم 50 مشروعًا تنمويًا للأسر الأيتام و60 شنطة مواد غذائية ومشروعات صغيرة مدرة للدخل، تشمل ماكينات الخياطة، والأفران، ومشروعات تربية الماعز، والمطاحن.

وتجهيز 10 عرائس بالأجهزة والمستلزمات المنزلية، بواقع 10 غسالات، و10 أفران، و10 أنابيب بوتاجاز، و10 بوتاجازات، وادوات منزلية 

وثمّن رضا السيد عطاالله، رئيس مركز ومدينة سيوة، جهود جمعية أصول لتنمية المجتمع، وما تقدمه من مبادرات إنسانية ومشروعات تنموية تسهم في دعم الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أهمية تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني والجهات التنفيذية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أقصى استفادة للأسر المستحقة.

واختُتمت الاحتفالية وسط أجواء من السعادة والامتنان، عكست قيمة التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع، وأهمية المبادرات المجتمعية في رسم البسمة على وجوه الأسر، ومساندة الفتيات في بداية حياة أسرية جديدة.عرض أقل

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