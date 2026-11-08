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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يشيد بتألق عمر الساعي مع الأهلي: 4 أهداف في 4 مباريات متتالية

عمر الساعي
عمر الساعي
باسنتي ناجي

أشاد محمد فارس، الإعلامي بقناة الأهلي، بالمستوى الذي يقدمه عمر الساعي لاعب الفريق الأحمر، بعد تسجيله 4 أهداف خلال آخر 4 مباريات متتالية أمام كيتارا الأوغندي والقناة ومودرن سبورت والسكة الحديد.

تالق عمر الساعي 

وأضاف فارس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن عمر الساعي سجل 4 أهداف من أصل 9 أهداف أحرزها الأهلي خلال المباريات الأربع، بنسبة تصل إلى 44% من إجمالي أهداف الفريق، مشيدًا بامتلاك اللاعب الجرأة على التسديد والتسجيل من مركز لاعب الارتكاز.

واختتم رسالته للاعب قائلًا: «كمل وركز ولسه بدري، وبشوية مجهود وتركيز تقدر تروح لمكانة أفضل بكتير»، مؤكدًا أن لاعبي الارتكاز الذين يمتلكون الجرأة على المرمى في الكرة المصرية قليلون للغاية.

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