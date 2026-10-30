ياسمين عز للزوجات: الساعة الزيادة في التوقيت الشتوي عشان تدلعوا جوازكم

علقت الإعلامية ياسمين عز على بدء تطبيق التوقيت الشتوي، برسالة وجهتها إلى السيدات، داعية إياهن إلى استغلال الساعة الإضافية في تدليل أزواجهن والاهتمام بهم.

وكتبت ياسمين عز، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «التوقيت الشتوي بدأ، يعني في ساعة زيادة هتضاف لعمرك، تدلعي فيها جوزك واهتمي بيه».

وأثارت رسالة ياسمين عز تفاعلًا بين متابعيها، في ظل أسلوبها المعتاد في تناول العلاقات الزوجية وتوجيه النصائح للسيدات بشأن التعامل مع أزواجهن، وهي التصريحات التي تحظى باهتمام متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر مع تأخير الساعة 60 دقيقة، لتصبح الساعة الثانية عشرة منتصف الليل الحادية عشرة مساءً، بما يمنح المواطنين ساعة إضافية عند الانتقال إلى التوقيت الجديد.

وتحرص ياسمين عز على طرح موضوعات تتعلق بالحياة الزوجية والعلاقات بين الرجل والمرأة، من خلال تصريحاتها الإعلامية ومنشوراتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تتضمن في كثير من الأحيان نصائح للسيدات بشأن التعامل مع أزواجهن.