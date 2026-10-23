ياسمين عز عن حفل فضل شاكر بموسم الرياض: غاب 14 سنة لكن عمره ما غاب عن قلوبنا

أشادت الإعلامية ياسمين عز بحفل الفنان فضل شاكر ضمن فعاليات موسم الرياض، مشيرة إلى الإقبال الجماهيري الكبير الذي شهده الحفل، والإمكانات التنظيمية والفنية التي ظهر بها، من حيث الصورة والصوت والإخراج.

غيابه عن الساحة الفنية

وقالت ياسمين عز، خلال تقديم برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة MBC مصر، إن فضل شاكر، رغم غيابه عن الساحة الفنية لمدة 14 عامًا، لم يغب يومًا عن قلوب جمهوره ومحبيه، الذين ظلوا ينتظرون عودته والاستمتاع بأغانيه.

وأضافت أن الحفل شهد حضورًا جماهيريًا ضخمًا، إذ توافد الآلاف لمتابعة الفنان والاستماع إلى أغانيه، في مشهد يعكس حجم الشعبية التي لا يزال يتمتع بها فضل شاكر.

مستوى التنظيم والصورة والصوت والإخراج

وأشادت ياسمين عز بالإمكانات التنظيمية الكبيرة التي صاحبت الحفل ضمن موسم الرياض، مؤكدة أن مستوى التنظيم والصورة والصوت والإخراج جاء بصورة مميزة، واصفة التجربة بأنها «ولا أروع».

ولفتت إلى حجم الإقبال على الحفل، موضحة أن التذاكر نفدت في أقل من نصف ساعة، وهو ما يعكس حماس الجمهور لمتابعة فضل شاكر، رغم سنوات الغياب الطويلة.

غياب الفنان لمدة 14 عامًا

واختتمت ياسمين عز حديثها بالإشارة إلى أن غياب الفنان لمدة 14 عامًا لم ينجح في إبعاده عن قلوب محبيه، في ظل استمرار ارتباط الجمهور بأغانيه وانتظارهم لحفلاته وعودته إلى المسرح.