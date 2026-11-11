الاستخبارات العراقية: تدمير ثلاثة أوكار لداعش وضبط أسلحة في كركوك

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، تدمير ثلاثة أوكار لداعش الإرهابية، وضبط أسلحة ومؤن لوجستية في كركوك.

وأوضحت المديرية، في بيان اليوم الثالثاء، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه حسب توجيهات القيادة، وضمن جهودها الاستخبارية المتواصلة لملاحقة عصابات داعش الإرهابية تمكنت قوات مديرية الاستخبارات العسكرية، من الكشف عن ثلاث أوكار في محافظة كركوك كانت تُستخدم لأغراض الدعم والإسناد اللوجستي لعناصر تلك العصابات".

وأضافت أن العملية جاءت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة أعقبتها عمليات استطلاع ومتابعة ميدانية مسبقة أسهمت في تحديد مواقع المضافات والوصول إليها ،حيث أسفرت العملية عن ضبط مواد غذائية ومؤن واحتياجات لوجستية متنوعة فضلاً عن بندقية كلاشنكوف وثلاثة مخازن ،وذخيرة إلى جانب معدات ومواد أخرى كانت تُستخدم لتأمين متطلبات الإسناد اللوجستي لعناصر تلك العصابات".

و أشار البيان إلى أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود الاستخبارية والأمنية المتواصلة التي تبذلها مديرية الاستخبارات العسكرية لتعقب عصابات داعش الإرهابية وتجفيف منابع دعمها وإسنادها وإحباط محاولاتها الرامية إلى تهديد أمن العراق واستقراره.