11 و25 أبريل 2027.. موعد الانتخابات المحلية الموحدة في اليابان

أقر البرلمان الياباني اليوم / الأربعاء /، مشروع قانون لإجراء الانتخابات المحلية الموحدة للعام القادم يومي 11 و25 أبريل.

وستجرى انتخابات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمدن الكبرى المحددة بموجب مرسوم في 11 أبريل، بينما ستجرى انتخابات رؤساء وأعضاء مجالس البلديات الأخرى في 25 أبريل.

ومن المتوقع إجراء نحو ألف عملية انتخابية على مستوى البلاد، بما في ذلك انتخابات حكام محافظات هوكايدو، وكاناجاوا، وأوساكا، ونارا، وتوتوري، وشيمانه، وتوكوشيما، وأويتا، بحسب وكالة أنباء /جيجي برس/ اليابانية.

ومن أجل زيادة اهتمام العامة وخفض التكاليف، يتم توحيد جداول انتخابات رؤساء وأعضاء مجالس الحكومات المحلية مرة واحدة كل أربع سنوات.