مناورات عسكرية مشتركة بين كوت ديفوار والجابون وفرنسا

تشارك كل من كوت ديفوار والجابون وفرنسا في تمرين عسكري مشترك يحمل اسم "GEX 2026" (التمرين المتعدد الجنسيات الكبير للقوات المشتركة لعام 2026) ويضم التمرين أكثر من ألف عسكري، حيث بدأت مرحلته الأولى في كوت ديفوار وتعرف هذه المرحلة باسم عملية "فانغا" وتستمر طوال هذا الأسبوع ثم ينتقل إلى المرحلة الثانية التى ستعرف باسم "وايا" في نهاية الشهر إلى الجابون (في الفترة من 24 إلى 29 نوفمبر)

ويهدف التمرين إلى اختبار مدى سرعة استجابة الجيوش وتنسيقها في مواجهة التهديدات التي تخيم على خليج غينيا وغرب أفريقيا.

وذكر راديو فرنسا الدولي اليوم الأربعاء، فى نشرته الأفريقية، أن نحو مئة عسكري من قوات المشاة الآلية التابعة للقوات المسلحة الجابونية وما لا يقل عن 600 جندي فرنسي مدعومين بثلاث طائرات من طراز "ميراج 2000" وحاملة مروحيات برمائية هي السفينة "ميسترال"يشاركون ايضا فى هذا التمرين .

وتشمل سيناريوهات التمرين - التي ستنفذ في مناطق جاكفيل وياموسوكرو وبواكي - التعامل مع حالات احتجاز الرهائن، والقتال في الغابات، والتدخل في تضاريس صعبة. ووفقا لرئيس أركان الجيش الإيفواري، الجنرال لاسينا دومبيا، فإن هذه التدريبات تهدف إلى "اختبار إجراءاتنا من خلال وضعها في مواجهة واقع الميدان".

ومن الجانب الفرنسي، يأتي هذا التمرين تجسيدا لـ "الشراكة العسكرية المتجددة" في أفريقيا. منذ إغلاق قواعدها في القارة -باستثناء قاعدة جيبوتي- بات الجيش الفرنسي يتدخل «استجابة للاحتياجات التي تعرب عنها الدول الأفريقية، كل حالة على حدة»، وذلك حسبما يوضح الجنرال فالنتان سايلر، قائد القيادة من أجل أفريقيا مشددا على أن «فرنسا تتقبل، دون أي تحفظ أو حرج»، منطق الشراكات المتعددة الذي تنشده دول القارة.