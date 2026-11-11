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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"سوبر آيس" صاروخ جديد يطلقه الكيان المحتل من الجو والبر والبحر.. تفاصيل

صاروخ "سوبر آيس"
صاروخ "سوبر آيس"
أمنية رشاد الجلوي

كشفت شركة "رافائيل" الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة، الثلاثاء، عن صاروخ كروز جديد يحمل اسم "سوبر آيس" ، يتمتع برأس حربي يزن ألف رطل، وقدرات إطلاق من منصات جوية وبرية وبحرية.

يأتي الصاروخ الجديد امتدادا لعائلة "آيس بريكر"، التي كشفت عنها "رافائيل" بين عامي 2021 و2022، لكنه يحمل رأسا حربيا يزن نحو 454 كيلوغراما، مقارنة بـنحو 113 كيلوغراما في الجيل السابق، أي أربعة أضعاف وزنه، كما يتمتع بسرعة أكبر ومدى أطول.

ورغم وزن رأسه الحربي، صُمم "سوبر آيس" ليكون قابلا للإطلاق من مختلف الطائرات العسكرية الإسرائيلية الرئيسية، بما فيها "إف-35" و"إف-16" و"إف-15"، على عكس بعض الأسلحة الأثقل التي يتطلب إطلاقها طائرات "إف-15" فقط، وهي طائرات أقدم تفتقر إلى قدرات التخفي.

ورفضت الشركة الكشف عن المدى الأقصى للصاروخ الجديد أو سرعته، لكن صاروخ "آيس بريكر" السابق يمتلك مدى يتجاوز 300 كيلومتر، وسرعة تتراوح بين 0.8 و0.9 ماخ على الأقل، ما يشير إلى أن النسخة الجديدة تتجاوز هذه القدرات، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست".

رأس حربي أقوى ومنصات إطلاق متعددة

ولا تقتصر التطورات في "سوبر آيس" على زيادة وزن الرأس الحربي، إذ يدعم الصاروخ الإطلاق من منصات جوية وبرية وبحرية، ما يمنح مستخدميه مرونة في اختيار وسيلة الإطلاق وفقا لطبيعة الهدف والظروف العملياتية.

ويحمل الصاروخ رأسا حربيا متوافقا مع القنبلة الجوية الأميركية "إم كيه 83"، فيما يعتمد على نظام ملاحة ذاتي متطور، يتيح له التحليق على ارتفاعات منخفضة مع تتبع تضاريس الأرض، والعمل في مختلف الظروف الجوية.

كما يتضمن نظام توجيه كهروبصريا يعتمد على تقنية مطابقة الصور عالية الدقة، بما يسمح باستهداف مواقع وأهداف متنوعة بدقة عالية.

وتتمثل إحدى أبرز مزايا الصواريخ الجوالة من هذه العائلة في قدرتها على التحليق على ارتفاعات منخفضة.

وقالت "رافائيل" إن الصاروخ الجديد يجمع تقنيات متقدمة تشمل الملاحة الذاتية والتوجيه الكهروبصري، فيما كان الجيل السابق يتضمن أيضا تقنيات الذكاء الاصطناعي ومقاومة التشويش، ويُعتقد أن هذه الأنظمة شهدت مزيدا من التطوير في النسخة الجديدة.

"رافائيل": سلاح لتدمير الأهداف عالية القيمة

وقال رئيس مجلس إدارة "رافائيل"، يوفال شتاينيتس، إن "سوبر آيس" هو "أفضل صاروخ كروز من نوعه في العالم"، معتبرا أنه يوفر حلا لتنفيذ ضربات من خارج نطاق الدفاعات وتدمير أهداف عالية القيمة، بما فيها أنظمة الدفاع الجوي، من مسافات بعيدة.

وأضاف أن الصاروخ يواصل تقليدا بدأته الشركة قبل عقود مع تطوير صواريخ "بوباي" جو-أرض، ويعكس قدراتها الهندسية والتكنولوجية وخبرتها في تطوير الأنظمة المتقدمة.

ورغم الكشف عن الصاروخ الثلاثاء، فمن المتوقع أن يدخل الخدمة العملياتية خلال أوائل عام 2027.

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