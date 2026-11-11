فائد مصطفى: الحوار بين الحضارات ضرورة لمواجهة التطرف وخطابات الكراهية

شاركت جامعة الدول العربية في أعمال القمة العالمية الأولى في العالم العربي، التي انطلقت يوم أمس، الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمّان، تحت شعار «الحوار، التراث الثقافي والشراكة من أجل مستقبلنا المشترك»، بتنظيم من جمعية شعوب العالم بالتعاون مع مجموعة السلام العربي، وبمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وفكرية وثقافية من مختلف دول العالم.

ومثّل جامعة الدول العربية السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، الذي ألقى كلمة نيابة عن نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال الجلسة الافتتاحية الرسمية، إلى جانب دولة فيصل الفايز، رئيس مجلس الأعيان الأردني، والرئيس علي ناصر محمد، رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق ورئيس مجموعة السلام العربي، وأندريه بيليانينوف، الأمين العام لجمعية شعوب العالم وشخصيات رسميه وحكوميه ودبلوماسيه من مختلف دول العالم.

ونقل السفير مصطفى تحيات الأمين العام وتقديره للمنظمين، معرباً عن تقدير الجامعة العربية للمملكة الأردنية الهاشمية على استضافة هذا الحدث الدولي.

وأكد مصطفى أن رؤية جامعة الدول العربية لموضوع القمة تنطلق من اعتبار العالم العربي جسراً حضارياً وإنسانياً يربط بين عراقة الماضي وتطلعات المستقبل، وأن التراث العربي ليس مجرد سجل للإنجازات التاريخية، بل رصيد حضاري ينبغي تحويله إلى قوة دافعة للتقدم والتنمية والابتكار وتعزيز الشراكة بين الشعوب.

وأوضح أن العالم العربي، الذي أسهم عبر تاريخه في إثراء الحضارة الإنسانية، يمتلك من الإمكانات البشرية والمادية والحضارية ما يؤهله للمشاركة الفاعلة في صناعة المستقبل، مؤكداً أن التحدي الحقيقي لا يكمن في استعادة أمجاد الماضي، وإنما في البناء عليها وإضافة إنجازات جديدة تليق بمكانة الأمة العربية.

الانفتاح على الثقافات الأخرى

وشدد على أن حماية التراث والهوية الثقافية تشكل جزءاً من حماية الأمن الحضاري للمجتمعات، وأن الاعتزاز بالهوية العربية لا يتعارض مع الانفتاح على الثقافات الأخرى، مؤكداً أن الحوار بين الحضارات لم يعد ترفاً فكرياً، بل ضرورة إنسانية واستراتيجية لمواجهة النزاعات وخطابات الكراهية والتطرف، وترسيخ قيم العدالة والتسامح والتعايش.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد مصطفى أنها ليست مجرد قضية سياسية تتعلق بالاحتلال والحقوق الوطنية المشروعة، بل قضية حضارية وإنسانية تتصل بحماية التاريخ والهوية والذاكرة والمقدسات.

وحذّر من السياسات الإسرائيلية الرامية إلى طمس الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس، ومن الدمار الذي لحق بالمواقع التاريخية والمؤسسات الثقافية في قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي، وفي مقدمته اليونسكو، إلى تحمل مسؤولياته في حماية التراث الفلسطيني.

وفي معرض استعراضه لرؤية الجامعة العربية للمستقبل، أكد أهمية الاستثمار في الإنسان العربي، خاصةً الشباب، وتطوير التعليم والبحث العلمي، وتشجيع الابتكار، ومواكبة التحولات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، بما يضمن انتقال العالم العربي من استهلاك المعرفة إلى إنتاجها والمشاركة في صناعة التطور العالمي.

كما استعرض جانباً من جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في حماية التراث الثقافي العربي والفلسطيني، والتوثيق الرقمي، ومكافحة تهريب الآثار، وتعزيز الحوار بين الحضارات، مشيراً إلى اعتماد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري الإعلان العربي للتسامح والسلام، الذي سيتم إطلاقه خلال المؤتمر العربي للتسامح والسلام بمقر الجامعة العربية في القاهرة يوم 16 نوفمبر الجاري، بمناسبة اليوم الدولي للتسامح.

واختتم السفير مصطفى كلمته بالتأكيد على أن رؤية جامعة الدول العربية تقوم على بناء عالم عربي يحافظ على هويته دون انغلاق، وينفتح على العالم دون أن يفقد خصوصيته، ويحول تراثه الحضاري إلى مصدر للإبداع والتجديد، مشدداً على أن العالم العربي يجب ألا يكتفي بأن يكون حاضراً في ذاكرة التاريخ، بل أن يكون حاضراً بقوة في صناعة التاريخ القادم، وأن تتحول الثقافة إلى جسور للتفاهم، والحوار إلى شراكة، والتراث إلى قوة لبناء مستقبل أكثر عدلاً وتسامحاً وازدهاراً وسلاماً.