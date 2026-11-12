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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشرقية لإعادة الانضباط إلى الشوارع

ازالة تعدي
ازالة تعدي
محمد الطحاوي

كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع مديرية الأمن وشرطة المرافق، حملاتها الميدانية لإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة من الشوارع والميادين بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وبالتنسيق مع اللواء محمد الجمسي مدير أمن الشرقية، بهدف تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين وإعادة المظهر الحضاري للشوارع.

وشهدت مدن ومراكز المحافظة حملات مكبرة استهدفت رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق، وفك التكدسات المرورية، مع التنبيه على أصحاب المحال التجارية بالالتزام بخطوط التنظيم وعدم استغلال الأرصفة والطرق العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ففي مدينة الزقازيق، تابع شعبان أبو الفتوح رئيس المركز تنفيذ حملة مكبرة بشوارع الزراعة والتجنيد وطريق الشوبك وميدان الزراعة وطريق الأحرار، لرفع الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير.

وفي حي أول الزقازيق، قاد يسري راشد رئيس الحي حملة بمنطقتي المحطة والحلقة وعدد من المناطق الأخرى، أسفرت عن رفع إشغالات الباعة الجائلين وفك التكدسات المرورية، بينما تابع محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق حملة بشوارع المبرة والإمام علي والخشاب وطلبة عويضة والقومية، لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة.

وفي ديرب نجم، قاد أحمد ضاحي رئيس المركز حملة بشارع النصر بامتداده، فيما تابع أشرف عامر رئيس مركز ومدينة بلبيس حملة بشوارع جمال عبد الناصر وبورسعيد وأبو بكر الصديق وسعد زغلول، لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام.

وفي ههيا، قاد عبد العاطي عبد الفتاح رئيس المركز حملة بشارع أحمد عرابي وبحر مويس الغربي، بينما تابع السيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة منيا القمح حملة بشارعي سعد زغلول والقيسارية، للتصدي لإشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق.

كما شهدت مدينة فاقوس حملة بقيادة أيمن هيكل رئيس المركز، استهدفت شارع النقراشي ونقطة شرطة السوق ومحيط جامع العطار، فيما تابع الدكتور أحمد المقدم رئيس مركز ومدينة كفر صقر حملة بمنطقة السويقة بحي السلام.

وفي أبو حماد، قاد محمد الأباصيري رئيس المركز حملة بشوارع الجيش وبورسعيد والتحرير وسعد زغلول، بينما تابع المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية حملات الإزالة بشوارع المركز وسعود ومحيط الموقف والشارع الكبير.

وامتدت الحملات إلى مدينة الإبراهيمية، حيث قاد المهندس محمد العوضي رئيس المركز حملة بشارعي الحرية وبورسعيد، كما تابع المهندس هشام أبو الليل رئيس مدينة منشأة أبو عمر حملة بمحيط عزبة الباشا عند مدخل المدينة، لرفع الإشغالات المخالفة ومنع التعدي على الطريق العام.

وأكد محافظ الشرقية استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتصدي لكافة صور التعديات والإشغالات، وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى، بما يضمن فرض هيبة القانون وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

الشرقية بمحافظة الشرقية وشرطة المرافق لإزالة الإشغالات والتعديات

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