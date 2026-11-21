يمثل مجمع «هاير مصر» الصناعي الصديق للبيئة، أحد المجمعات الصناعية المتطورة تكنولوجيًا في المنطقة، باستثمارات إجمالية تصل إلى 185 مليون دولار، ويضم مجموعة متنوعة من خطوط إنتاج الأجهزة المنزلية والتكييف، مع خطط للتوسع في الإنتاج وزيادة المكون المحلي وفتح أسواق خارجية أمام المنتجات المصنعة في مصر.

ويستهدف المجمع، الذي يضم مرحلتين صناعيتين، تعزيز قدراته الإنتاجية خلال السنوات المقبلة، إذ تستهدف الشركة مضاعفة الإنتاج ثلاث مرات خلال خمس سنوات، والوصول بحجم أعمالها إلى 500 مليون دولار خلال أربع سنوات، بالتوازي مع التوسع في التصنيع المحلي.

ماذا ينتج مجمع «هاير مصر» الصناعي؟

يضم المجمع الصناعي بمرحلتيه الأولى والثانية مجموعة من خطوط الإنتاج المتخصصة في تصنيع الأجهزة المنزلية، تشمل الشاشات والغسالات وأجهزة التكييف المنزلي، إلى جانب أجهزة التكييف المركزي منخفض الضغط، والثلاجات والفريزرات.

كما يضم المجمع مصنعًا للصناعات المغذية والمكملة، فضلًا عن إضافة إنتاج أجهزة التكييف المركزي من طراز (VRF)، طبقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويُعد المجمع واحدًا من أفضل المجمعات الصناعية المتطورة تكنولوجيًا والصديقة للبيئة في المنطقة، بما يعكس طبيعة التجهيزات والتقنيات المستخدمة في عملياته الصناعية.

نصف مليون وحدة سنويًا في المرحلة الثانية

تستهدف المرحلة الثانية من المجمع الصناعي إنتاج أكثر من نصف مليون وحدة سنويًا، مع الوصول بنسبة المكون المحلي المستهدفة إلى 60%.

ويوفر المجمع الصناعي أكثر من 3 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، في ظل تعدد خطوط الإنتاج والأنشطة الصناعية التي يضمها بمرحلتيه الأولى والثانية.

وتتضمن الخطط المستقبلية للشركة مضاعفة الإنتاج ثلاث مرات خلال خمس سنوات، إلى جانب تحقيق حجم أعمال يصل إلى 500 مليون دولار خلال أربع سنوات.

مصنع الثلاجات.. استثمارات 70 مليون دولار

يمثل مصنع «هاير» للثلاجات أحد المكونات الرئيسية للمجمع الصناعي، ويُعد قاعدة رئيسية في مصر لسلسلة توريد منتجات التبريد إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

ويبلغ إجمالي استثمارات مصنع الثلاجات 70 مليون دولار أمريكي، بينما تصل طاقته الإنتاجية المخططة إلى مليون وحدة، مع توفير أكثر من 1500 فرصة عمل.

ويركز المصنع على أربعة محاور تقنية رئيسية في تصنيع الثلاجات، من خلال تطبيق 32 تقنية تصنيع متقدمة، بما يتيح بناء منظومة تصنيع ذكية ومتكاملة للثلاجات في مصر.

التوسع في التصنيع والتصدير

وتبرز أهمية مصنع الثلاجات ضمن المجمع الصناعي في استهداف أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، باعتباره قاعدة لسلسلة توريد منتجات التبريد من مصر إلى هذه الأسواق.

وتتزامن هذه التوجهات مع خطط الشركة لزيادة طاقاتها الإنتاجية، ورفع نسبة المكون المحلي المستهدفة، والتوسع في خطوط تصنيع الأجهزة المنزلية والتكييف، بما يدعم خطتها للوصول إلى حجم أعمال يبلغ 500 مليون دولار خلال أربع سنوات.