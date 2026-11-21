شهدت الساعات الأخيرة تطورًا جديدًا في مسيرة أحمد مجاهد، بعد تعيينه عضوًا في لجنة الأندية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، وذلك بترشيح رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويأتي اختيار مجاهد لعضوية اللجنة في إطار تمثيل الكرة المصرية داخل لجان الاتحاد الإفريقي، والاستفادة من خبراته الإدارية في منظومة كرة القدم المصرية.

ومن المنتظر أن يكون لأحمد مجاهد دور في متابعة الملفات المتعلقة باتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة ومسابقة الدوري المصري، بما يعزز التنسيق بين المؤسسات المسؤولة عن إدارة الكرة المصرية.

وتعود كواليس هذا الترشيح إلى تحركات المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي دفع باسم أحمد مجاهد لتمثيل مصر داخل لجنة مسابقات الأندية بـ«كاف»، قبل أن يتم اعتماد الترشيح رسميًا خلال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي، التي أقيمت في العاصمة النيجيرية أبوجا.

وبحسب ما أُعلن، فإن عضوية مجاهد ستكون ضمن لجنة مسابقات الأندية، المعنية بالملفات التنظيمية الخاصة بالمسابقات القارية للأندية، وليس منصبًا للإشراف المباشر على اتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية والدوري المحلي.

كما شهدت التشكيلات اعتماد عضوية ثلاثة مصريين آخرين، وهم:

خالد الدرندلي في لجنة التدقيق.

المستشار محمد الماشطة في لجنة الانضباط.

شوقي غريب في اللجنة الفنية والتطوير.

ويعزز هذا التمثيل حضور الكوادر المصرية داخل لجان الاتحاد الإفريقي، ويفتح المجال أمام مشاركة الخبرات المصرية في الملفات الإدارية والفنية والتنظيمية لكرة القدم بالقارة السمراء.