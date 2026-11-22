استقر الجهاز الفني لفريق بيراميدز على ملامح التشكيل المتوقع لخوض المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، والمقرر إقامتها مساء الاثنين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتجه الجهاز الفني لبيراميدز للاعتماد على مجموعة من العناصر الأساسية وأصحاب الخبرات، من أجل تحقيق التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي، في ظل أهمية المباراة وتأثير نتيجتها على موقف الفريق في سباق المنافسة على لقب الدوري.

أحمد الشناوي يحرس عرين بيراميدز

ومن المنتظر أن يقود أحمد الشناوي حراسة مرمى بيراميدز أمام الأهلي، خلف رباعي دفاعي يضم محمد الشيبي وكريم حافظ وأحمد سامي ومحمود مرعي، بهدف تأمين الخط الخلفي والحد من خطورة مهاجمي الفريق الأحمر.

وفي وسط الملعب، يبرز الثلاثي مهند لاشين ووليد الكرتي ومحمود صابر، مع الرهان على قدراتهم في السيطرة على منطقة المناورات، وبناء الهجمات، وسرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم.

أوباما ومصطفى فتحي وزيكو سلاح بيراميدز الهجومي

وعلى المستوى الهجومي، ينتظر أن يعتمد الجهاز الفني على الثلاثي مصطفى فتحي ويوسف أوباما ومصطفى زيكو، لاستغلال المهارات الفردية والسرعة في التحرك خلف دفاع الأهلي، وصناعة الفرص التهديفية خلال اللقاء.

ويأمل بيراميدز أن ينجح هذا التشكيل في تحقيق التوازن المطلوب بين الدفاع والهجوم، والخروج بنتيجة إيجابية من المواجهة المرتقبة، في ظل أهمية النقاط الثلاث في مشوار الفريق ببطولة الدوري.

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الأهلي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، كريم حافظ، أحمد سامي، محمود مرعي.

خط الوسط: مهند لاشين، وليد الكرتي، محمود صابر.

خط الهجوم: مصطفى فتحي، يوسف أوباما، مصطفى زيكو.