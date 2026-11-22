قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بعمل حملة مكبرة على الفريزة والنباشين بنطاق حي بولاق الدكرور، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة.

وبحضور الاداره العامة للمتابعة بالهيئة وشرطة المرافق، حيث أكد اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بأن الحملة شملت شارع المصرف و الشوربجي والعشرين بحي بولاق الدكرور.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط عدد 5 تروسيكل وعدد 2 عربة كاروا وعدد 80 جونية وقد وجه اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ومصادرة العربيات الكاروا والتروسكيلات والجواني.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة للقضاء على الفريزة والنباشين بنطاق احياء الجيزة.