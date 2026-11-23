توقع بلاتي توريه، لاعب بيراميدز السابق، فوز الفريق السماوي على الأهلي بهدفين دون رد، وذلك خلال تصريحاته عبر برنامج «في السنتر»، مؤكدًا أن بيراميدز يمتلك فريقًا أقوى ومتماسكًا، وأن اتحاد اللاعبين ووقوفهم بجوار بعضهم البعض يمثل أكبر نقاط قوته.

الأهلي

وأكد توريه أن دودو الجباس يلعب دورًا مهمًا داخل الفريق، نظرًا لخبرته الكبيرة وحرصه على التواجد بجوار جميع اللاعبين، ومساعدتهم في المواقف الصعبة، إلى جانب قدرته على لم الشمل وحل المشكلات داخل الفريق.

واختتم لاعب بيراميدز السابق حديثه بالإشادة بدودو الجباس، مؤكدًا تقديره الكبير له، قائلًا: «لا يمكن أن أنساه، هو لاعب لا يُنسى».