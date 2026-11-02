عبور شاحنات صندوق تحيا مصر إلى قطاع غزة محمّلة بـ778 طنًا من المساعدات الإنسانية

عبرت شاحنات القافلة الإنسانية الشاملة لصندوق تحيا مصر إلى قطاع غزة، محمّلة بـ778 طنًا من المساعدات الإغاثية تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة تقديم الدعم والإغاثة العاجلة للأشقاء الفلسطينيين،

ويأتي عبور القافلة تتويجًا لجهود صندوق تحيا مصر في إعداد المساعدات وتجهيزها وتسييرها، وتجسيدًا لتكاتف الشركات والمؤسسات والأفراد، الذين أسهموا بعطائهم في توفير كل الاحتياجات الأساسية للأسر الفلسطينية، وتعزيز سبل مساندتها خاصتًا مع اقتراب فصل الشتاء.

وقد تحركت الشاحنات تباعًا من ميناء رفح البري إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح، عقب استكمال إجراءات التجهيز والتسيير بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، فيما يتولى الهلال الأحمر الفلسطيني توزيع المساعدات داخل القطاع وفقًا للاحتياجات الفعلية وأولويات التوزيع، بما يكفل وصول الدعم إلى مستحقيه.

وتضم القافلة سلالًا غذائية متنوعة، وحفاضات للأطفال، وملابس ومستلزمات شتوية تلائم مختلف الفئات العمرية، لتلبية المتطلبات المعيشية للأسر، في تجسيدٍ لقيم التكافل والتضامن التي تجمع الشعب المصري بأشقائه الفلسطينيين، بما يعزز استمرارية جهود الإغاثة ويسهم في التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

يذكر أن صندوق تحيا مصر خصص الحساب رقم (037037 – إغاثة أهل غزة) في جميع البنوك، لتلقي المساهمات من داخل مصر وخارجها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلًا عن استقبال المساهمات عبر الموقع الإلكتروني www.tahyamisrfund.org، لتلبية الاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين.