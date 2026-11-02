الخارجية: رفض كامل لأي إجراءات أحادية فيما يخص قضية المياه

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن هناك تعاون مكثف وتنسيق مستمر بين مصر والسودان في المجالات كافة.

وأضاف وزير الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان، عقب اجتماع الآلية 2+2 التشاورية، أننا أكدنا على دعم مصر للسودان لحفظ أمنه ووحدته.

وأوضح وزير الخارجية، أننا أكدنا الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية فيما يخص قضية المياه، وأكدنا ضرورة وقف عمليات تهريب الأسلحة إلى الميليشات

المتمردة في السودان والتي تتم عبر إحدى دول الجوار.

وتابع وزير الخارجية، أن التحرك المشترك ضد أي سدود تقام بتصرفات أحادية ودون التشاور مع دولتي المصب.

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر، لـ المؤتمر الصحفي لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان، عقب اجتماع الآلية 2+2 التشاورية.