أجرى الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الاثنين، زيارة مفاجئة لمركز صحة أسرة حجر النواتية (القلعة 2)، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية والإدارية.

وتفقد وكيل الوزارة، خلال جولته، عيادة الطوارئ وعيادات طب الأسرة والصيدلية وعددًا من أقسام المركز، كما تابع تواجد القوى البشرية بمختلف مواقع العمل، واطمأن على انتظام تقديم الخدمات الطبية والتيسير على المواطنين المترددين على المركز.

وشدد «بلبل» على ضرورة الالتزام الكامل بمواعيد العمل الرسمية، والتأكد من التواجد المستمر للأطقم الطبية والإدارية خلال فترات العمل والنوبتجيات، مع ضمان انتظام تقديم الخدمات بجميع الأقسام، بما يضمن حصول المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة دون تأخير.

وتأتي الزيارة في إطار خطة مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية لتكثيف الجولات الميدانية المفاجئة على المنشآت الصحية، ومتابعة الانضباط الوظيفي، والعمل على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.