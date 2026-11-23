أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية الستار على قضية اتهام حارس عقار بخطف طفل يبلغ من العمر 10 سنوات والتعدي عليه بدائرة قسم شرطة برج العرب، حيث قضت بمعاقبته بالسجن المؤبد، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 6181 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة برج العرب، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا اتهم فيه «م. س. م»، 54 عامًا، ويعمل حارس عقار، باستدراج طفل يُدعى «م. م. ك»، يبلغ من العمر 10 سنوات، وخطفه والتعدي عليه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل صغر سن الطفل، وأوهمه بحاجته إلى مساعدته في نقل بعض مواد البناء من مكان إلى آخر، وهدده بإبلاغ عمه واتهامه بسرقة مركبة توك توك حال رفضه مرافقته، ما دفع الطفل إلى الاستجابة له.

وأضافت التحقيقات أن المتهم اصطحب الطفل إلى مكان الواقعة، وتعدى عليه بالقوة رغمًا عنه، كما قام بتصويره، فيما توجه الطفل عقب عودته إلى منزله وأخبر والده بما تعرض له، والذي سارع بتحرير محضر بالواقعة.

وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها بمعاقبته بالسجن المؤبد، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين عادل محمود جودة، وعبد العاطي إبراهيم صالح، وأحمد زكريا الشرقاوي، وأحمد عبد المنعم لاشين، وسكرتارية حسن محمد حسن.