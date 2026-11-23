كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قائد دراجة نارية تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى لقيامه بسرقة متعلقاته بالفيوم.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (عامل – مقيم بالجيزة ) وبسؤاله أقر بقيامه بطلب بعض المأكولات من أحد المطاعم من خلال أحد تطبيقات النقل الذكى، إلا أنه فوجئ بعدم وصول الطلب إليه رغم سداده قيمته.



أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه الظاهر بمقطع الفيديو (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم)، وبمواجهته أقر أنه أثناء إستقلاله الدراجة النارية لتوصيل الطلب للشاكى تعرض لحادث سير بمنطقة فيصل بالجيزة وحاول التواصل مع الشاكى أو القائمين على إدارة التطبيق إلا أنه لم يتمكن من ذلك ، وبإستدعاء الشاكى أقر بتفهمه للموقف، وأبدى عدم رغبته فى إتخاذ إجراء قانونى ضده.

